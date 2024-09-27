Юрий Гоцанюк: Поздравляю православных христиан с великим праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня!

Поздравляю православных христиан с великим праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня!История повествует о том, как в IV веке, при византийской царице Елене, матери Константина Великого, в Иерусалиме был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа.