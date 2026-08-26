Хабиб будет секундантом Умара Нурмагомедова в главном бою UFC в Шанхае

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов подтвердил, что его двоюродный брат, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, будет находиться в его углу во время поединка с китайцем Сун Ядуном.