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Газета.ру

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Хабиб будет секундантом Умара Нурмагомедова в главном бою UFC в Шанхае

Хабиб будет секундантом Умара Нурмагомедова в главном бою UFC в Шанхае

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов подтвердил, что его двоюродный брат, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, будет находиться в его углу во время поединка с китайцем Сун Ядуном.

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