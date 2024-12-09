Простые правила безопасности уберегут вас и ваших близких от пожара Придерживайтесь простых правил соблюдения мер безопасности в зимний период.
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Простые правила безопасности уберегут вас и ваших близких от пожара Придерживайтесь простых правил соблюдения мер безопасности в зимний период.
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