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Спорт Уик-Энд

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Клубы Азербайджана второй сезон кряду играют в Общем этапе ЛЧ. Лига чемпионов. К итогам раунда плей-офф

Клубы Азербайджана второй сезон кряду играют в Общем этапе ЛЧ. Лига чемпионов. К итогам раунда плей-офф

По итогам раунда плей-офф определились все семь победителей квалификации главного еврокубкового турнира.

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