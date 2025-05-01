В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при укусе клеща и как правильно удалить паразита

В Башкирии из-за клещей пострадали более 1600 человек.По данным управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, по состоянию на 30 апреля в медицинские организации региона обратились 1659 человек по поводу присасывания клещей.
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