ВСУ вынужденно покинули часть позиций на Купянском направлении, затопленных сильными дождями. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на информацию российской разведки.
ВСУ вынужденно покинули часть позиций на Купянском направлении, затопленных сильными дождями. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на информацию российской разведки.
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