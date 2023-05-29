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Бывший офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ оставили позиции на Купянском направлении из-за дождей

Бывший офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ оставили позиции на Купянском направлении из-за дождей

ВСУ вынужденно покинули часть позиций на Купянском направлении, затопленных сильными дождями. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на информацию российской разведки.

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