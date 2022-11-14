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Врач-колопроктолог рассказал о связи лишнего веса с онкологией

Врач-колопроктолог рассказал о связи лишнего веса с онкологией

Избыточная масса тела может послужить причиной для развития онкологического заболевания толстой кишки, заявил в понедельник, 14 ноября, врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев.

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