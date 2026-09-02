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МИД России оценивает закрытие генконсульства в Бонне как негативный шаг в двусторонних отношениях

МИД России оценивает закрытие генконсульства в Бонне как негативный шаг в двусторонних отношениях

Министерство иностранных дел России заявило, что решение Германии закрыть российское генеральное консульство в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине является шагом, направленным на разрушение потенциала двусторонних отношений между странами.

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