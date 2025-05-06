В Швейцарии пенсионерка предстала перед судом за кормление соседского кота

68-летняя швейцарка предстала во вторник перед судом в Цюрихе по обвинению в систематическом кормлении соседского кота Лео, что является уголовным преступлением в Швейцарии, в результате чего кошка больше не хотела возвращаться домой.
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