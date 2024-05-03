«Известия»: продажи красивых автономеров могут легализовать в России

Официальные продажи красивых автомобильных номеров могут запустить на территории России. Предложение направили депутаты Госдумы в адрес вице-премьера, главы аппарата правительство Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия».
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