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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Упала со второго этажа, отказала французу-богачу и вернулась в кино спустя более 10 лет: Почему Анна Азарова уезжала из России

Шоу-бизнес: Упала со второго этажа, отказала французу-богачу и вернулась в кино спустя более 10 лет: Почему Анна Азарова уезжала из России

Анна Азарова попала в модельный бизнес и киноиндустрию совершенно случайно: оба раза она просто соглашалась на неожиданно поступившие предложения, доверяясь судьбе.

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