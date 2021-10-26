Популяризатор космонавтики Цуканов назвал причины пуска «Союзов» с Куру

Москва, 26 октября. Россия перенесет часть пусков на космодром Куру во Французской Гвинее. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время онлайн-брифинга в МИА «Россия сегодня».
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