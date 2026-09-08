В ДНР и Харьковской области ликвидировали трёх украинских офицеров

В зоне специальной военной операции продолжают устранять командный состав украинских формирований. Как сообщили в российских силовых структурах, в Харьковской области и ДНР ликвидированы три офицера, двое из которых служили в батальоне полиции особого назначения, а третий командовал штурмовым взводом.