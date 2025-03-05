Путин поручил правительству решить проблему кадрового дефицита в МВД

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать меры по решению проблемы недокомплекта в системе Министерства внутренних дел в ответ на заявление главы МВД РФ Владимира Колокольцева об острой нехватке кадров.
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