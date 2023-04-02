Военный аналитик Евгений Михайлов считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может занять пост генсека НАТО

Пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга может занять министр обороны Великобритании Бен Уоллес, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Эстонии Кайи Каллас или министр финансов Канады Христи Фриланд.
Пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга может занять министр обороны Великобритании Бен Уоллес, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Эстонии Кайи Каллас или министр финансов Канады Христи Фриланд.
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