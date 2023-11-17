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Первый тест Redmi K70E. На что способная новейшая SoC MediaTek Dimensity 8300?

Первый тест Redmi K70E. На что способная новейшая SoC MediaTek Dimensity 8300?

В базе Geekbench впервые засветился Redmi K70E, обозначенный каталожным номером 2311DRK48C. Особенность модели – в новейшей однокристальной системе MediaTek Dimensity 8300, не представленной пока официально.

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