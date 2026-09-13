НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РФ Мәгариф министрлыгы: 1-4 сыйныф укучылары ясалма фәһем кулланырга тиеш түгел

РФ Мәгариф министрлыгы: 1-4 сыйныф укучылары ясалма фәһем кулланырга тиеш түгел

1-4 нче сыйныф укучыларына ясалма интеллектны мәктәпләрдә кулланырга рөхсәт ителми, ә 5-11 нче сыйныф укучылары аны мәгълүмат эзләү, катлаулы төшенчәләрне аңлату һәм гипотезаларны тикшерү өчен куллана алалар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым