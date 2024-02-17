Военкор «Звезды» Пионтковский: от прямого удара дрона спасла реакция оператора

Получивший ранение ноги после взрыва беспилотника-камикадзе в поселке Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский заявил, что от прямого удара дрона спасла реакция оператор Максима Марго.
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