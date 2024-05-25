Территория Героев...(135)

Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за пост о наших героических бойцах. Всем низкий поклон и венок Славы! Кто в строю - удачи, сил, везения, помогай вам Бог! Кто сложил свои головы на поле боя - светлая память, и благодарность за то, что жизни свои отдали за всех нас, живых...
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Светлана Митленко
Наша краса, гордость и боль!
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Светлана Митленко
Спасибо, моя хорошая! Мы обязаны им воздать честь и хранить о них память!
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