Территория Героев...(135)

ВераВерная

Спасибо за пост о наших героических бойцах. Всем низкий поклон и венок Славы! Кто в строю - удачи, сил, везения, помогай вам Бог! Кто сложил свои головы на поле боя - светлая память, и благодарность за то, что жизни свои отдали за всех нас, живых...