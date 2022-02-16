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5 вещей, которые должен иметь в своем гараже каждый водитель

Наверное, у каждого из нас – водителей хотя бы раз в жизни была такая ситуация, когда хотелось что-то починить, но… не было нужного инструмента и казалось бы, легкая неисправность оказалась по-настоящему трудным для преодоления кошмаром.

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