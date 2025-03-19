Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

Подражание другому — способ самозащиты, часто и довольно давно встречающийся в природе. Некоторые крылатые насекомые вроде бабочек или мотыльков обладают глазчатыми пятнами, которые имитируют взгляд хищника, чем отпугивают других хищников.
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