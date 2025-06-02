Эксперт Захарова рассказала, что москвичи при выборе жилья чаще ориентируются на удобство планировки

Жители Москвы отходят от устаревшего принципа выбора жилья исключительно по площади. Сегодня горожане учитывают функциональность и индивидуальные предпочтения, предпочитая продуманную эргономичную планировку большим квадратным метрам.
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