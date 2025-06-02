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Эксперт Захарова рассказала, что москвичи при выборе жилья чаще ориентируются на удобство планировки

Эксперт Захарова рассказала, что москвичи при выборе жилья чаще ориентируются на удобство планировки

Жители Москвы отходят от устаревшего принципа выбора жилья исключительно по площади. Сегодня горожане учитывают функциональность и индивидуальные предпочтения, предпочитая продуманную эргономичную планировку большим квадратным метрам.

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