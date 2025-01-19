Синдром «взрослого ребенка»: что это и какие у него скрытые выгоды

В детстве мы мечтаем стать взрослыми, уверенными и независимыми. Но что, если, вступив во взрослую жизнь, мы продолжим жить с грузом детских переживаний и неразрешенными вопросами? Синдром «взрослого ребенка» — это не диагноз, состояние души, которое скрыто в невидимых узлах прошлого, влияющих на наши решения, отношения и самоощущение.