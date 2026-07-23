Ученые из России определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств

В 1962 году Брайан Дэвид Джозефсон, позднее ставший лауреатом Нобелевской премии, показал, что, если разделить два сверхпроводника (S) тонким слоем обычного металла (N), через этот слой будет протекать сверхпроводящий ток.
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