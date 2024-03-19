Открыла новости. Узнала, что общественность в лице соседей воюет с какой-то 12-летней девочкой, которая, якобы, «сама напрашивалась с ночевкой к соседу».
Девочку надо воспитывать, чтоб к взрослым мужикам не липла (с)
Комментарии
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Н
Наталья
Девочки, вырастающие в неполной семье (нет отца) не понимают, где кончаются границы дозволенного в общении со взрослыми мужчинами, чем провоцируют на определённую реакцию мужчину.
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20 час.
Александр Лагуткин
Вообще-то мужчина должен осознавать, что имеет дело с ребенком. Если такого осознания нет или оно затуманено алкоголем, то тогда однозначно, - статья со всеми вытекающими.
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17 час.
Вадим Кузнецов
А потому, что у всех перед глазами "веселые" истории с Дианой Шурыгиной (даже появился термин "шурыгинг") и Данилом Красным. Потому, что следовательнице приятно получить поощрение за раскрытие "тяжкого преступления", в которых всех доказательств - один оговор, за который НИКТО И НИКОГДА не несет НИКАКОЙ ответственности. А наши "славные" и "справедливые" суды известны фантастически низким процентом оправдательных приговоров, даже если дело насквозь фальшивое.
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11 час.
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