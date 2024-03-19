Девочку надо воспитывать, чтоб к взрослым мужикам не липла (с)

Девочки, вырастающие в неполной семье (нет отца) не понимают, где кончаются границы дозволенного в общении со взрослыми мужчинами, чем провоцируют на определённую реакцию мужчину.

Вообще-то мужчина должен осознавать, что имеет дело с ребенком. Если такого осознания нет или оно затуманено алкоголем, то тогда однозначно, - статья со всеми вытекающими.

Вадим Кузнецов

А потому, что у всех перед глазами "веселые" истории с Дианой Шурыгиной (даже появился термин "шурыгинг") и Данилом Красным. Потому, что следовательнице приятно получить поощрение за раскрытие "тяжкого преступления", в которых всех доказательств - один оговор, за который НИКТО И НИКОГДА не несет НИКАКОЙ ответственности. А наши "славные" и "справедливые" суды известны фантастически низким процентом оправдательных приговоров, даже если дело насквозь фальшивое.