Полицейские Южного Урала провели масштабную профилактическую акцию для воспитанников патриотического лагеря «Авангард»

Около сотни ребят, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и отдыхающих в региональном Центре патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» под Чебаркулем, провели насыщенный день вместе с полицейскими из различных подразделений областного ГУ МВД.