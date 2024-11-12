Продукт, снижающий уровень холестерина

Поражения артерий холестериновыми отложениями весьма распространены в наше время. Основными последствиями холестериновых отложений являются инфаркты и инсульты, которые очень опасны не только для здоровья, но и для жизни.
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