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Царьград

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В ожидании чуда: Россия заняла второе место в мире по числу "замороженных" людей

В ожидании чуда: Россия заняла второе место в мире по числу "замороженных" людей

В криокапсулах по всему миру сейчас покоятся 740 человек, надеющихся на "воскрешение".Россия уверенно занимает вторую строчку в этом рейтинге, уступая лишь США.

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