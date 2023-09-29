Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Действительно.США решили "денац...
  • Надежда
    Злобные и ущербные карлики могут самоутверждаться только когда они видят зависимость людей от их даже маленькой власт...Шпионы по Прибалт...
  • лина любимцева
    Скорее всего поверят. Поверили же в "минские соглашения", и сколько лет потом еще встречались, что-то там обсуждали, ...США решили "денац...

МО РФ: срочников осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы и зону СВО

МО РФ: срочников осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы и зону СВО

Военнослужащих срочной службы не будут отправлять в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх