СК установил по делу об атаке на Ингушетию в 2004 году 131 члена банды Басаева

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, уже осуждены 68 человек.
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