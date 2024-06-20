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СК установил по делу об атаке на Ингушетию в 2004 году 131 члена банды Басаева

СК установил по делу об атаке на Ингушетию в 2004 году 131 члена банды Басаева

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, уже осуждены 68 человек.

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