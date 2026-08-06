5 признаков нарциссического давления в семье и как маме защитить себя и детей

Иногда усталость и тревога становятся постоянными спутниками в отношениях. Критика превращается в привычный фоновый шум, а утро начинается с гнетущей мысли: что снова сделано не так? Попытки угодить партнеру не работают, а образ заботливого человека, который был вначале, постепенно стирается.