В ООН ответили на критику России из-за молчания после атаки на Белгород

ТАСС/EPA/SARAH YENESEL Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "без сомнения" считает, что жизнь любого гражданского лица имеет значение, заявила в беседе с РИА Новости пресс-секретарь организации Равина Шамдасани.