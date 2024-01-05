В ООН ответили на критику России из-за молчания после атаки на Белгород

ТАСС/EPA/SARAH YENESEL Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "без сомнения" считает, что жизнь любого гражданского лица имеет значение, заявила в беседе с РИА Новости пресс-секретарь организации Равина Шамдасани.
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