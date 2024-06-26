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TikTok удержал первенство у подростков. Но Telegram лидирует по охватам

TikTok удержал первенство у подростков. Но Telegram лидирует по охватам

Самой популярной социальной сетью с точки зрения проведенного в ней времени у российских подростков по-прежнему остается TikTokКак сообщает РБК со ссылкой на отчет компании Mediascope с сентября 2023 по апрель 2024 года, аудитория возрастом от 12 до 17 лет проводит в TikTok в среднем 71 минуту в день.

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