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Царьград

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Трамп предложил пост министра юстиции давнему союзнику – Пэм Бонди

Трамп предложил пост министра юстиции давнему союзнику – Пэм Бонди

После отказа от поста генпрокурора и министра юстиции Трамп предложил эту должность своему давнему союзнику – Пэм Бонди.

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