Праздник Агафий — полухлебник: традиции и приметы

5 февраля в православных храмах мира отмечается память мучеников Агафангела и Климента. Этот день в народе получил название Агафий — полухлебник, и за века существования оброс множеством традиций и примет.
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