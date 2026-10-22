Вспыхнувшие сперва во Франции, а позже распространившиеся на Италию социальные протесты в издании Politico назвали «континентальной инфекцией».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЗ Как надо и ка к...
- Пашинян попрощалс...
- Президент Казахст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым