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«Мы уже их ждали»: украинский военнопленный рассказал о сдаче в плен к ВС РФ в Авдеевке

«Мы уже их ждали»: украинский военнопленный рассказал о сдаче в плен к ВС РФ в Авдеевке

Всё большее количество украинских военнослужащих сдаются в плен к российской армии, понимая, что это – единственный порой шанс выжить.

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