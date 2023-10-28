Владимир Меньшов о том, как рождался шедевр «Любовь и голуби»

Читаем книгу "Любовь и голуби", часть с Владимиром Меньшовым, режиссёром этого замечательного шедевра советского кинематографа, где он рассказывает о том, как создавалось кино и об авторе сценария Владимире Гуркине В 1982 году дошли слухи, что в "Современнике" поставлен весьма неплохой спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Любовь и голуби".