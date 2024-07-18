Ирина Роднина назвала героями россиян, которые выступят на Олимпийских играх

СК

Степан Капуста

Спортсмена, потратившего годы на изнурительные тренировки с одной только целью - участвовать в олимпиаде и продемонстрировать своё мастерство, понять можно. Изматывающий многолетний труд - псу под хвост. Но к патриотизму и любви к отчизне стремление поучаствовать в этой Олимпиаде не имеет никакого отношения - только самоутвердиться и разбогатеть. Для них уже давно стремление к Олимпу - бизнес. И Ирина Роднина тому - яркий пример. Напрасно автор статьи назвал её "патриотично настроенной". Вспомним её высказывания...