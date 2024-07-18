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Ирина Роднина назвала героями россиян, которые выступят на Олимпийских играх

Ирина Роднина назвала героями россиян, которые выступят на Олимпийских играх

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Ирина Роднина, высказалась в поддержку российских спортсменов, которые собираются выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

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СК
Степан Капуста
Спортсмена, потратившего годы на изнурительные тренировки с одной только целью - участвовать в олимпиаде и продемонстрировать своё мастерство, понять можно. Изматывающий многолетний труд - псу под хвост. Но к патриотизму и любви к отчизне стремление поучаствовать в этой Олимпиаде не имеет никакого отношения - только самоутвердиться и разбогатеть. Для них уже давно стремление к Олимпу - бизнес. И Ирина Роднина тому - яркий пример. Напрасно автор статьи назвал её &quot;патриотично настроенной&quot;. Вспомним её высказывания...
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