В Екатеринбурге началась активная фаза листопада

В Екатеринбурге осень окончательно вступила в свои права: началась активная фаза листопада. Покрасневшая и пожелтевшая листва с понедельника интенсивно опадает и засыпает проезжую часть, газоны и тротуары.
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