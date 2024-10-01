РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Ну, и кто утверждает, что жиды умные люди? (учтите , я не о евреях) Жиды это специальность. Но , к сожалению, их боль...Иран пояснил, куд...
  • zhanna simonova
    Громя демонические структуры.Путин отказался г...
  • Владимир Алтайцев
    Не упоминай  имя  Божье  всуе, псевдоверующий. Ни разу  никого ваш Бог  не наказал, ни одного  злодея.ю. Делают это л...Путин отказался г...

В Екатеринбурге началась активная фаза листопада

В Екатеринбурге началась активная фаза листопада

В Екатеринбурге осень окончательно вступила в свои права: началась активная фаза листопада. Покрасневшая и пожелтевшая листва с понедельника интенсивно опадает и засыпает проезжую часть, газоны и тротуары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх