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США обсуждают «заморозку» конфликта на Украине, но Крым остается главным камнем преткновения — СМИ

США обсуждают «заморозку» конфликта на Украине, но Крым остается главным камнем преткновения — СМИ

США обсуждают «заморозку» конфликта на Украине, но Крым остается главным камнем преткновения — СМИЕсли США и союзники не признают присоединение новых территорий официально, у Киева останется «право на реванш» — вплоть до новой волны конфликта, утверждают западные СМИ.

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