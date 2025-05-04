США обсуждают «заморозку» конфликта на Украине, но Крым остается главным камнем преткновения — СМИ

США обсуждают «заморозку» конфликта на Украине, но Крым остается главным камнем преткновения — СМИЕсли США и союзники не признают присоединение новых территорий официально, у Киева останется «право на реванш» — вплоть до новой волны конфликта, утверждают западные СМИ.