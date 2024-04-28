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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Байден подтвердил «четкую позицию» относительно израильского вторжения в Рафах

Байден подтвердил «четкую позицию» относительно израильского вторжения в Рафах

ВАШИНГТОН, 28 апреля, ФедералПресс. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил свою «четкую позицию» в отношении потенциального израильского вторжения в Рафах и обсудил необходимость гуманитарной помощи в секторе Газа, передает CNN.

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