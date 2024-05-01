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Военные новости ★ спецоперация

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Истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от границы с Мексикой

Истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от границы с Мексикой

Американские официальные лица подтверждают информацию о том, что истребитель F-16 американских ВВС упал в штате Нью-Мексико (неподалёку от мексиканской границы).

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