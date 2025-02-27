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52-летний Владислав Лисовец вышел в свет в прозрачной рубашке

52-летний Владислав Лисовец вышел в свет в прозрачной рубашке

Российский стилист Владислав Лисовец вышел в свет в откровенном образе. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 397 тысяч подписчиков.

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