52-летний Владислав Лисовец вышел в свет в прозрачной рубашке

Российский стилист Владислав Лисовец вышел в свет в откровенном образе. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 397 тысяч подписчиков.