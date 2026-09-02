«Безумный Макс» по-киевски: перестрелка СБУ и ГУР – распад государства на практике

Свежая история со стрельбой на улицах Киева, устроенная вооружёнными подчинёнными Поклада и Иващенко, сиречь СБУ и ГУР Минобороны Украины, показательна не тем, что она первая в таком роде ( дисклеймер: нет) или же какая-то особенно скандальная на фоне всех предыдущих такого рода инцидентов.