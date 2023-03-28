Экипажи катеров ТОФ выполнили стрельбы ракетами «Москит» в Японском море

Экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили стрельбы крылатыми ракетами «Москит» по цели в море в заливе Петра Великого в акватории Японского моря, заявила пресс-служба ТОФ 28 марта журналистам.