К альбому американского рэпера Канье Уэста требуют ограничить доступ в РФ

Российское общественное движение требует ограничить доступ к альбому Канье Уэста в России. Организация «Сорок сороков» направила в Роскомнадзор обращение с призывом признать альбом Cuck запрещённым к распространению на территории РФ.
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