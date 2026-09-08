Страна и люди
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Страна и люди

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Певица Настя Каменских рассказала о потере голоса после перехода на украинский язык

Певица Настя Каменских рассказала о потере голоса после перехода на украинский язык

Певица Настя Каменских заявила, что ее «тело не принимает» украинский язык. Артистка рассказала, что после перехода на «мову» у нее появились проблемы с голосом - во время тура якобы обнаружили кисту, из-за которой ей пришлось переносить концерты.

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