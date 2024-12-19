Глава Следкома поручил доложить о проверке информации в воронежском селе

СУ СК РФ по Воронежской области проводит проверку по статье «Халатность» Уголовного кодекса России.В СМИ и соцсетях ранее появилась информация, что в селе Новая Усмань Воронежской области жители с весны мирятся с постоянными перебоями электроснабжения.
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