Глава Следкома поручил доложить о проверке информации в воронежском селе

СУ СК РФ по Воронежской области проводит проверку по статье «Халатность» Уголовного кодекса России.В СМИ и соцсетях ранее появилась информация, что в селе Новая Усмань Воронежской области жители с весны мирятся с постоянными перебоями электроснабжения.