Frankfurter Rundschau: в Германии призывают восстановить связи с Россией

Германии необходимо восстановить прерванные дипломатические каналы с Россией. Об этом заявила группа авторов, среди которых министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман (партия "Зеленых"), в статье для Frankfurter Rundschau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии